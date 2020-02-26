«Новая газета» выдала фейк о шифрограмме Сталина, защищая террористов «Сети»*

«Новая газета» опубликовала очередной фейк в преддверии суда в Санкт-Петербурге по делу еще двух участников «Сети»* (террористическая организация, запрещена в РФ). В феврале 2020 года Приволжский окружной военный суд вынес приговор в отношении семи членов группировки, признав их виновными в подготовке серии терактов в РФ и Белоруссии.

24 февраля в преддверии очередного заседания «Новая газета» выдала материал журналиста Леонида Млечина, который попытался рассказать о пытках политзаключенных в Советской России при Иосифе Сталине. Сам Млечин «Сеть»* в своем материале не упоминает, но аналогия ясна. Его материал выстроен на фейке 1956 года, который создал Никита Хрущев, желая развенчать миф о культе личности Сталина.

Речь идет о документе, который антисталинисты и антикоммунисты выдают за шифротелеграмму Сталина. В документе он якобы официально разрешает пытки в стране. Такая бумага с приведенным текстом действительно хранится в Архиве президента России, но историки неоднократно доказывали, что к Сталину она отношения не имеет, а появилась он уже после его смерти. В частности, об этом неоднократно рассказывали известные эксперты по истории СССР Арсен Мартиросян и Игорь Пыхалов.

В своем материале для либеральной «Новой газеты» Млечин уверяет, что на шифрограмме есть подпись Сталина, хотя на самом деле ее там быть не может. Историки не раз приводили множество других аргументов, которые доказывают фальсификацию этого документа». Но Млечин упорно использует фейк, обманывая читателей. Для «Новой газеты» такое не ново, а сам журналист Млечин на своем YouTube-канале часто выдает желаемое за действительное, очерняя Россию и ее историю, при этом оправдывая военные преступления Запада.

В частности, на минувшей неделе Млечин опубликовал видео о бомбардировке Дрездена — совместной операции американо-британских ВВС, после чего город был полностью уничтожен, а около 135 тысяч мирных жителей, беженцев и раненых солдат сгорели заживо. Большинство историков, в том числе американских, считают случившееся военным преступлением, но у журналиста «Новой газеты» есть свое псевдоисторическое мнение, которым он делится с подписчиками, вводя в заблуждение, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Сеть» — террористическая организация, запрещена в России.