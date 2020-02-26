Песков подтвердил, что Москва еще не направила Зеленскому приглашение на День Победы

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не направляли, но рассылка продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, — ответил он на соответствующий вопрос. — Однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять».

Днем ранее представитель офиса украинского президента заявил, что Киев не получил официального приглашения на мероприятия, которые пройдут по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Напомним, что на Украине не празднуют День Победы с 2015 года. Вместо этого Верховная рада Украины приняла закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Согласно документу, украинцы отмечают 8 мая День памяти и примирения.