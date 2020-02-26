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13:20   26 Февраля 2020
Россия

Песков подтвердил, что Москва еще не направила Зеленскому приглашение на День Победы

Песков подтвердил, что Москва еще не направила Зеленскому приглашение на День Победы

Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве президенту Украины Владимиру Зеленскому пока не направляли, но рассылка продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, пока не направлялось приглашение президенту Зеленскому, продолжается рассылка приглашений, — ответил он на соответствующий вопрос. — Однако пока в отношении президента Украины точно не могу сказать. Нужно будет уточнять».

Днем ранее представитель офиса украинского президента заявил, что Киев не получил официального приглашения на мероприятия, которые пройдут по случаю 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

Напомним, что на Украине не празднуют День Победы с 2015 года. Вместо этого Верховная рада Украины приняла закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов. Согласно документу, украинцы отмечают 8 мая День памяти и примирения.

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Автор: Анна Калинина
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