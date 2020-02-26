Директор ФБК Жданов метит в «Лидеры России» на роль подсадной утки

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко запустил новый конкурс для людей, которые хотят попробовать себя в представительных органах власти. «Лидеры России. Политика» открыт для любого человека от 21 до 55 лет, и этим не могли не воспользоваться в «Фонде по борьбе с коррупцией» (ФБК). Диктор фонда Иван Жданов в Twitter написал, что будет участвовать в конкурсе.

Надо сходить, я планирую pic.twitter.com/HW5gv8CPzT — Ivan Zhdanov (@IoannZH) February 25, 2020

На стартовом брифинге Кириенко объяснил, что конкурс станет отдельным направлением в проекте «Лидеры России». Заявку на участие может подать любой житель страны, который хочет участвовать в выборах в представительные органы власти, заниматься общественно-политической деятельностью или даже пойти на предстоящие выборы в Госдуму.

Решение Жданова участвовать в конкурсе – это очередная провокация от ФБК, ведь ничего конкретного в области политики директор фонда предложить не в состоянии, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук и политолог Владимир Шаповалов.

«Все действия ФБК и лично господина Жданова до этого говорят о том, что никакого конструктива ждать от него, конечно, не стоит», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Конкурс абсолютно открытый, он не предполагает выражение политических взглядов или продвижение интересов определенных сил. Право участвовать есть у любого человека, вне зависимости от его идеологической позиции.

В этом смысле Жданов в выигрышном положении, уверен Шаповалов. Заявление директора ФБК стоит рассматривать как стремление сделать очередной «разоблачительный материал». Какую бы позицию не занял Жданов в рамках конкурса (или не занял вовсе) – любой исход станет поводом для критики политической конкуренции в РФ и российской власти.

«Если его участие будет невозможно по тем или иным формальным основаниям, господин Жданов напишет, что это конкурс "для своих". Если его участие подтвердят, то он всячески будет поливать грязью и его организаторов, и участников. Я думаю, что от ФБК по этому поводу стоит ожидать каких-то финансовых квази-расследований», — отметил политолог.

Шаповалов сравнил Жданова с «подсадными утками» — людьми, которых специально сажают в зал на каком-либо заседании или собрании, чтобы они громкими заявлениями и компрометирующим поведением сорвали встречу. Представить ситуацию, в которой глава ФБК будет молчать – практически нереально, уверен политолог.

«Мне, честно говоря, не совсем понятно, в каком случае это возможно. Наверное, если только Жданов окажется победителем конкурса, ему будет достаточно сложно написать свое расследование, — смеется Шаповалов. – Но даже в этом случае он все равно найдет, что сказать».

Регистрация участников на официальном сайте конкурса продлится до 16 марта. В апреле участники будут выполнять дистанционное задание, а в мае ожидаются очные полуфиналы. «Лидеры России. Политика» планируют завершить до лета. Победителями смогут стать от 70 до 80 человек, для которых будет создана специальная программа обучения. По ней будущие политики смогут получить профессиональную подготовку и познакомиться с аспектами работы в органах законодательной власти.