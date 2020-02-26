Киев заявил об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки»

Министерство иностранных дел Украины заявило об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей «нормандской четверки» на тему Донбасса, которые были достигнуты в декабре 2019 года в Париже.

Как отмечает глава украинского ведомства Вадим Пристайко, отсутствие прогресса отметили не только в Киеве, но и в Москве. Также министр иностранных дел Украины рассказал, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» (Россия, Франция, Германия и Украина) может пройти за месяц до самого саммита непосредственно. По словам Пристайко, ведется работа на всех уровнях и именно на предстоящей встрече глав МИД будут обсуждать подготовку к саммиту.

Дату встречи глава МИД Украины не назвал, но уточнил, что она состоится тогда, «когда будет виден определенный прогресс, ради которого собираемся». Киев рассчитывает что саммит «нормандской четверки» пройдет в апреле 2020 года, отметил Пристайко.