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12:44   26 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины

Глава «Укрэнерго» покинул пост из-за разногласий с властями Украины

Исполняющий обязанности председателя правления компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил об отставке. Согласно его заявлению в Facebook, он не разделяет политизацию экономических процессов на рынке электроэнергии, которые проводит нынешняя украинская власть. 

По его словам, на протяжении длительного времени работа предприятия блокируется «действиями или бездействием» Минэнерго, вплоть до того, что компания была вынуждена защищать свои интересы в судебном порядке.

«Блокирование деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях», — написал Ковальчук.

Вместе с тем он признался, что гордится теми результатами, которых компания достигла за время его управления.

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Автор: Анна Калинина
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