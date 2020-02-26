Кремль подтвердил информацию о переговорах Путина и Жээнбекова

Кремль подтвердил информацию о переговорах президента РФ Владимира Путина и главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Москве. Как уточнили в Кремле, встреча состоится в четверг, 26 февраля.

Ожидается, что главы государств обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений России и Киргизии, развитие сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, а также в культурно-гуманитарной области. Кроме того, Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков обменяться мнениями на тему актуальных вопросов взаимодействия в рамках интеграции на евразийском пространстве, подчеркнули в Кремле.