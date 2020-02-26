Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью украинской национальной идеи
Президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма неотъемлемой частью национальной идеи. Об этом глава государства заявил во время выступления на форуме «Age of Crimea».
По словам Зеленского, в данный момент у Украины нет возможности вернуть полуостров в свой состав в ближайшее время. Он отметил, что для Киева возвращение Крыма является «сложным заданием», и его не получится выполнить «завтра».
«Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг», — добавил президент Украины.
Кроме того, Зеленский отметил, что Крым не может быть «ценой» за установление мира на территории Донбасса, а полноценный мир в стране возможен только после того, как полуостров вновь вернется в состав Украины.
Крым воссоединился с Россией по результатам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года.