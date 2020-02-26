Москва передала Пхеньяну 1,5 тысячи тест-систем экспресс-диагностики коронавируса

Москва передала Пхеньяну тест-системы экспресс-диагностики коронавируса, передает российское министерство иностранных дел. В сообщении ведомства указано, что передано полторы тысячи таких систем.

В МИД России отметили, что российская сторона оказала помощь Северной Корее по просьбе Пхеньяна.

«В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Пхеньяну переданы 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», — сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Россия рассчитывает, что этот шаг поспособствует совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания на территорию КНДР, отмечает министерство иностранных дел. Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян и посоветовал не совершать поездки в Италию, Иран и Южную Корею из-за активного распространения коронавируса на территории этих стран.