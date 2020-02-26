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Москва передала Пхеньяну 1,5 тысячи тест-систем экспресс-диагностики коронавируса

Москва передала Пхеньяну 1,5 тысячи тест-систем экспресс-диагностики коронавируса

 Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею
11:53   26 Февраля 2020
Весь мир

Москва передала Пхеньяну 1,5 тысячи тест-систем экспресс-диагностики коронавируса

Москва передала Пхеньяну 1,5 тысячи тест-систем экспресс-диагностики коронавируса

Москва передала Пхеньяну тест-системы экспресс-диагностики коронавируса, передает российское министерство иностранных дел. В сообщении ведомства указано, что передано полторы тысячи таких систем. 

В МИД России отметили, что российская сторона оказала помощь Северной Корее по просьбе Пхеньяна. 

«В связи с сохраняющимся риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Пхеньяну переданы 1500 тест-систем быстрой лабораторной диагностики коронавируса указанного типа», — сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства. 

Россия рассчитывает, что этот шаг поспособствует совершенствованию возможностей по предотвращению проникновения заболевания на территорию КНДР, отмечает министерство иностранных дел. Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации для россиян и посоветовал не совершать поездки в Италию, Иран и Южную Корею из-за активного распространения коронавируса на территории этих стран. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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