Дудчак уверен, что закон о суверенном Рунете ослабит воздействие западных санкций
Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о преимуществах закона о суверенном Рунете. По мнению эксперта, закон ослабит воздействие санкций на Россию со стороны США и стран Запада.
Ранее стало известно, что теперь Роскомнадзор имеет право блокировать возможности отключения Интернета в Российской Федерации с 25 февраля, также ведомство получило возможность установки и эксплуатации необходимого для этого оборудования. Постановление направлено на устойчивую работу системы в случае, если Россию отключат от глобальной инфраструктуры извне.
В документе содержатся правила установки, модернизации, использования оборудования сотрудниками специальной службы по обеспечению регулирования эксплуатации радиочастот и радиоэлектронных средств совместно с уполномоченными представителями операторов связи.
Александр Дудчак уверен, что отсутствие закона о суверенном Рунете может нанести социальный и экономический ущерб. В частности, речь идет о финансовой сфере и работе госструктур и предприятий.
«Россияне привыкли использовать мессенджеры, социальные платформы и платежные системы. Избежать отключения поможет законопроект, направленный на устойчивую работу системы при любых внешних угрозах», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».
Эксперт говорит, что в последнее время Запад вводит санкции в отношении России под разными надуманными предлогами, что можно считать настоящим беспределом. Реализация закона о суверенном интернете смягчит удар и позволит всем гражданам России соблюдать привычный образ жизни, при котором все будут пользоваться интернетом так же, как и раньше — в личных целях и по работе.
«В будущем власти будут прорабатывать моменты, позволяющие заменять все зарубежные системы во избежание попыток внедрения в российскую сеть. Думаю, что при использовании суверенного Рунета граждане и различные финансовые организации не будут опасаться за свои данные, так как будет создана стабильная инфраструктура», — подытожил Дудчак.