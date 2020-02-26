Дудчак уверен, что закон о суверенном Рунете ослабит воздействие западных санкций

Политолог и экономист Александр Дудчак рассказал о преимуществах закона о суверенном Рунете. По мнению эксперта, закон ослабит воздействие санкций на Россию со стороны США и стран Запада.

Ранее стало известно, что теперь Роскомнадзор имеет право блокировать возможности отключения Интернета в Российской Федерации с 25 февраля, также ведомство получило возможность установки и эксплуатации необходимого для этого оборудования. Постановление направлено на устойчивую работу системы в случае, если Россию отключат от глобальной инфраструктуры извне.

В документе содержатся правила установки, модернизации, использования оборудования сотрудниками специальной службы по обеспечению регулирования эксплуатации радиочастот и радиоэлектронных средств совместно с уполномоченными представителями операторов связи.

Александр Дудчак уверен, что отсутствие закона о суверенном Рунете может нанести социальный и экономический ущерб. В частности, речь идет о финансовой сфере и работе госструктур и предприятий.

«Россияне привыкли использовать мессенджеры, социальные платформы и платежные системы. Избежать отключения поможет законопроект, направленный на устойчивую работу системы при любых внешних угрозах», — цитирует политолога ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт говорит, что в последнее время Запад вводит санкции в отношении России под разными надуманными предлогами, что можно считать настоящим беспределом. Реализация закона о суверенном интернете смягчит удар и позволит всем гражданам России соблюдать привычный образ жизни, при котором все будут пользоваться интернетом так же, как и раньше — в личных целях и по работе.