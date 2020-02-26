ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе. Результаты исследования опубликованы в среду, 26 февраля.

Так, 99 процентов опрошенных заявили, что слышали о коронавирусе и вспышке заболевания, которое произошло в Китае. 52 процента сообщили, что в связи с коронавирусом они опасаются за себя и здоровье своих близких. Кроме того, 59 процентов считают коронавирус опаснее сезонного гриппа, а 26 процентов респондентов уверены, что оба вируса примерно одной степени опасности.

11 процентов опрошенных сказали, что высоко оценивают вероятность заражения коронавирусом, 60 процентов заявили, что возможность низкая. Среди тех, кто слышал о новом заболевании, 62 процента ответили, что от него можно защититься.

Опрос проходил 8 февраля 2020 года, в нем поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан России, сообщает ВЦИОМ.