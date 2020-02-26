Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

 ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

 Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо

Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо
Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

 ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

 Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо

Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо
10:52   26 Февраля 2020
Россия

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе. Результаты исследования опубликованы в среду, 26 февраля. 

Так, 99 процентов опрошенных заявили, что слышали о коронавирусе и вспышке заболевания, которое произошло в Китае. 52 процента сообщили, что в связи с коронавирусом они опасаются за себя и здоровье своих близких. Кроме того, 59 процентов считают коронавирус опаснее сезонного гриппа, а 26 процентов респондентов уверены, что оба вируса примерно одной степени опасности. 

11 процентов опрошенных сказали, что высоко оценивают вероятность заражения коронавирусом, 60 процентов заявили, что возможность низкая. Среди тех, кто слышал о новом заболевании, 62 процента ответили, что от него можно защититься. 

Опрос проходил 8 февраля 2020 года, в нем поучаствовало 1600 совершеннолетних граждан России, сообщает ВЦИОМ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #опрос #вциом #общество #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...