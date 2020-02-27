Левая молодежь, мигранты и Сандерс похоронят Демпартию США

Берни Сандерс лидирует в предвыборной гонке, развернувшейся среди кандидатов от Демпартии. Сенатор от Вермонта стал фаворитом в Неваде и Нью-Гэмпшире – это сулит ему большие успехи в преддверии «супервторника» 3 марта, когда предварительные выборы пройдут сразу в 14 штатах. Несмотря на то, что другой демократ – Питер Буттиджич — победил в Айове, он все равно остается далеко позади Сандерса, как и миллионер Майкл Блумберг вместе с бывшим вице-премьером Джо Байденом.

В подавляющем большинстве предвыборных национальных опросов, проводимых СМИ, Сандерс тоже лидирует. Результаты опроса Washington Post-ABC News, опубликованные 26 февраля, приписывают ему 32 процента симпатий: Сандерс на 16 пунктов обогнал Байдена, идущего на втором месте. Согласно опросам других медиа, Сандерс набирает, в среднем, 27 процентов американских голосов и все равно остается на первом месте.

До первых праймериз эксперты были уверены, что сенатор от Вермонта вряд ли выбьется в лидеры – по меркам Демпартии, он слишком радикален, а его «социалистическая» программа якобы совсем неблизка большинству сочувствующих демократам американцев. Не пользуется популярностью Сандерс и у истеблишмента, активно критикуя финансовые элиты США – этот подход роднит его с республиканцем и нынешним президентом Дональдом Трампом.

Истеблишмент всеми силами постарается не допустить победы Сандерса: у элит в Демпартии достаточно внутренних механизмов, чтобы это сделать. Но и несмотря на это, шансы Сандерса избраться кандидатом очень высоки, считает политолог Владимир Можегов.

«Он в общем-то раскрученная фигура, он же сделал себя сам и вполне откровенно высказывает свои взгляды. Сандерс социалист, а социализм, в общем, не моден среди истеблишмента. Он очень неудобный человек, ничуть не менее неудобный, чем Трамп, можно сказать. В этом смысле они очень похожи» — рассказал «Политике Сегодня» американист.

Тем не менее, пусть и популистские, но активно продвигаемые Сандерсом идеи о социальном равенстве, университетском образовании «для всех» и бесплатной медицине захватили умы молодежи из северных штатов и мигрантов из Южной Америки.

«Очень полевела молодежь в США после 60-х годов. А сейчас еще за Сандерса начинают голосовать выходцы из Пуэрто-Рико, то есть все те люди, которые всегда голосуют за Демпартию, но сейчас очень много мигрантов начинает голосовать именно за Сандерса», — сообщил Можегов.

Пророчит Сандерса кандидатом в президенты США от Демпартии и политолог Андрей Безруков, называя Байдена «политическим трупом», у которого проблемы с финансированием от влиятельных бизесменов. Эксперт также напомнил про высокий антирейтинг олигарха Блумберга – бывшего члена Республиканской партии, перебежавшего к демократам только в 2018 году.

У Сандерса же финансовый поток только увеличивается: по его словам, с американскими элитами он не связан, а сбор средств осуществляется добровольными пожертвованиями американцев через краудфандинг.

Лидерство сенатора, защищающего интересы бедного и цветного населения, не столь очевидно в южных штатах, где преобладает мнение консервативного и религиозного большинства. К тому же, Сандерс отнюдь не верующий: в 2016 году политик заявил, что его «не привлекает организованная религия».

«Южные штаты, конечно, традиционно белые и вряд ли они выберут Сандерса. Байден, скорее всего. Или Блумберг… Им эти люди гораздо ближе», — считает Можегов.

Для Демократической партии победа Сандерса не означает ничего хорошего. Напротив, такого «радикала» в президентской гонке партия может и вовсе не пережить. Впрочем, проблемы у демократов начались еще с прошлых выборов – американцы избрали президентом Трампа, апеллирующего к контролю над миграцией, а не запятнанную коррупционными скандалами Хиллари Клинтон. Даже спустя четыре года у партии не нашлось приемлемых и для большинства, и для истеблишмента кандидатов, а ведь соблюдение именно такого баланса и предполагает система праймериз.

«Демократическая партия идет вразнос уже с прошлых выборов. Я думаю, что выборы Сандерса могут вообще стать последним гвоздем для ее существования и после этого ее просто придется пересобирать заново», — заключил Можегов.

Чем уязвимее выглядят демократы, тем увереннее себя чувствует Республиканская партия. У республиканцев с кадровым резервом все в порядке: составить конкуренцию харизматичному действующему президенту на праймериз не в состоянии ни экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд, ни бизнесмен Рокки-де ла Фуэнте.