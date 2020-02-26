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11:05   26 Февраля 2020
Россия

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Представителям действующей оппозиции в России следовало бы не просто ругать действующую власть, но и предъявить избирателям позитивную программу.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству ТАСС.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сообщил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, критика нужна, но только ее недостаточно для эффективного развития страны.

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Также Путин отметил, что современные средства коммуникации позволяют донести до электората любую точку зрения и для этого совершено не обязательно устраивать несанкционированные акции.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения, — посоветовал Путин, добавив, что СМИ и интернет позволяют донести любую позицию до миллионов граждан. — Интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, придут (туда), где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью».

В то же время Путин отметил, что несанкционированные акции используются для провокаций против силовых структур, чтобы вызвать широкий общественный резонанс.

«А зачем же перекрывать уличное движение? Чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками и потом чтобы вы меня об этом спросили, — подчеркнул президент. — В этом смысл! Другого смысла нет! Показать, что они (оппозиционеры) такие вот герои и они с таким же рвением будут защищать интересы граждан, если они пройдут в органы власти и в управление».

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны 

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Автор: Александр Люблинский
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