Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны 

Представителям действующей оппозиции в России следовало бы не просто ругать действующую власть, но и предъявить избирателям позитивную программу.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству ТАСС.

«Ругать власть для того, чтобы убедить избирателя в том, что это (оппозиционеры) именно те люди, которые нужны, недостаточно. Нужно обязательно предъявить позитивную программу», — сообщил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам президента, критика нужна, но только ее недостаточно для эффективного развития страны.

Также Путин отметил, что современные средства коммуникации позволяют донести до электората любую точку зрения и для этого совершено не обязательно устраивать несанкционированные акции.

«Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения, — посоветовал Путин, добавив, что СМИ и интернет позволяют донести любую позицию до миллионов граждан. — Интернет, средства массовой информации, в том числе оппозиционные, придут (туда), где бы вы ни были, куда бы вы ни пришли, где бы вы ни собрались, чтобы высказать свое недовольство действующей властью».

В то же время Путин отметил, что несанкционированные акции используются для провокаций против силовых структур, чтобы вызвать широкий общественный резонанс.