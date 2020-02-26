ФСБ задержала двух подростков, готовивших массовое убийство в учебном заведении Саратова

ФСБ задержала двух подростков, готовивших массовое убийство в Саратове. По сообщению ведомства, задержанные собирались произвести взрыв в одном из учебных заведений города.

Подростков удалось задержать на территории заброшенного бомбоубежища, внутри которого они хранили тайник с обрезом охотничьего ружья. Кроме того, при нападении они собирались использовать зажигательные смеси, которые изготовили самостоятельно при помощи инструкций в интернете, уточнили в ФСБ.