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10:11   26 Февраля 2020
Россия

ФСБ задержала двух подростков, готовивших массовое убийство в учебном заведении Саратова

ФСБ задержала двух подростков, готовивших массовое убийство в учебном заведении Саратова

ФСБ задержала двух подростков, готовивших массовое убийство в Саратове. По сообщению ведомства, задержанные собирались произвести взрыв в одном из учебных заведений города. 

Подростков удалось задержать на территории заброшенного бомбоубежища, внутри которого они хранили тайник с обрезом охотничьего ружья. Кроме того, при нападении они собирались использовать зажигательные смеси, которые изготовили самостоятельно при помощи инструкций в интернете, уточнили в ФСБ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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