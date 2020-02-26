Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

 ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

 Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо

Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо
Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

Путин посоветовал оппозиции предъявить позитивную программу развития страны

 ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе

ВЦИОМ выяснил, насколько россияне проинформированы о коронавирусе
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею

 Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо

Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо
10:22   26 Февраля 2020
Россия

Путин прокомментировал снижение количества заключенных в России

Путин прокомментировал снижение количества заключенных в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение количества заключенных в РФ. Об этом зашла речь в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, в России в два раза уменьшилось «тюремное население» по сравнению с началом 2000-х годов. Путин отметил, что такое революционное событие прошло постепенно, спокойно и незаметно. По мнению российского лидера, это случилось в результате принятия решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые привлекается к ответственности. 

Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщила, что в России сейчас насчитывается около 510 тысяч заключенных, тогда как в 1999 году их было порядка одного миллиона человек. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...