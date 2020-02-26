Путин прокомментировал снижение количества заключенных в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал снижение количества заключенных в РФ. Об этом зашла речь в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

По словам главы государства, в России в два раза уменьшилось «тюремное население» по сравнению с началом 2000-х годов. Путин отметил, что такое революционное событие прошло постепенно, спокойно и незаметно. По мнению российского лидера, это случилось в результате принятия решений, либерализующих ответственность гражданина, который совершил незначительное правонарушение либо впервые привлекается к ответственности.

Федеральная служба исполнения наказаний ранее сообщила, что в России сейчас насчитывается около 510 тысяч заключенных, тогда как в 1999 году их было порядка одного миллиона человек.