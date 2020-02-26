МЧС в Сочи направило катер и вертолет на поиски детей, унесенных волной в море

Два подростка, которые во вторник вечером пытались перейти вброд реку Псезуапсе в Лазаревском районе Сочи, были унесены в море сильным потоком.

Поиски детей велись на протяжении всей ночи, но из-за сильного волнения на море поисковая операция велась на берегу и не дала результатов.

Утром в среду МЧС отправило на поиски детей вертолет Ка-32 и катер. Всего в спасательной операции задействовано 17 единиц техники и 154 человека.

Следственный комитет проводит по факту исчезновения двух детей 13 и 15 лет доследственную проверку.