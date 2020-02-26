Авиакомпания «Якутия» может стать банкротом за долги в 200 миллионов рублей. В отношении компании подан иск от «Аэрокарго +», сообщает пресс-служба арбитражного суда республики.

Иск в отношении «Якутии» подан в минувшую пятницу, 21 февраля. В течение пяти рабочих дней решится вопрос о принятии документа к производству.

Ранее ООО «Аэрокарго +» уже отсудило у АО «Авиакомпании Якутия» убытки в размере 223,7 миллиона рублей, но на счет кредиторов поступило лишь порядка 13 миллионов.