Авиакомпания «Якутия» может стать банкротом за долги в 200 миллионов рублей
Авиакомпания «Якутия» может стать банкротом за долги в 200 миллионов рублей. В отношении компании подан иск от «Аэрокарго +», сообщает пресс-служба арбитражного суда республики.
Иск в отношении «Якутии» подан в минувшую пятницу, 21 февраля. В течение пяти рабочих дней решится вопрос о принятии документа к производству.
Ранее ООО «Аэрокарго +» уже отсудило у АО «Авиакомпании Якутия» убытки в размере 223,7 миллиона рублей, но на счет кредиторов поступило лишь порядка 13 миллионов.
«По состоянию на 31 января 20020 года основная сумма долга должника составляет 210 987 205 рублей 82 копейки», — указано в сообщении Арбитражного суда Якутии.