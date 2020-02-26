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9:20   26 Февраля 2020
Россия

Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине, есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине, есть пострадавшие

Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине, в результате аварии есть пострадавшие, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). 

Авария случилась около десяти утра по местному времени. Водитель микроавтобуса Toyota выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в тепловоз. В салоне авто находились шесть человек, все они ехали на рыбалку в город Долинск. Удар был такой силы, что водителя автомобиля зажало в салоне, он получил серьезные травмы рук, но ехать в больницу отказался. 

Микроавтобус столкнулся с тепловозом на Сахалине, есть пострадавшие

Также пострадали две пассажирки микроавтобуса, у одной из них может быть перелом грудной клетки, у второй — сотрясение мозга. Точный характер травм и диагноз установят врачи, обеих женщин госпитализировали. Сейчас на месте аварии работают представители экстренных служб, выясняются все обстоятельства. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #происшествия #чп #сахалин

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