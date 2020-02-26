Россиянам посоветовали отказаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за коронавируса, соответствующую рекомендацию выпустил Роспотребнадзор.

Российское ведомство ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая зафиксировала резкий рост количества заболевших коронавирусом на территории этих трех государств и предупредила о риске заболевания инфекцией.

«Роспотребнадзор не рекомендует посещение указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции (COVID-19)», — указано на сайте ведомства.

По данным на утро среды, 26 февраля, в Южной Корее 997 заболевших коронавирусом, десять человек скончались. Также десять летальных исходов от коронавируса зафиксировано в Италии, заражено 322 жителя. В Иране заболевших 95, 15 умерли.