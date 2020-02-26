Мирные жители возвращаются в свои дома в пригороде Алеппо. Первые люди появились в поселке Рашидин, откуда недавно ушли боевики. Молодой человек по имени Мухаммад Джабхат рассказывает о том, что его дом практически полностью разграблен и разрушен.

По словам Джабхата, во дворе дома был мандариновый сад, но боевики его вырубили. Также террористы украли почти всю мебель из дома, которую он с родственниками так старательно подбирал. Молодой человек говорит, что не осталось даже дверей — боевики вынесли почти все.

В течение нескольких лет экстремисты удерживали Рашидин под своим контролем и превратили его в опорный пункт, откуда обстреливали соседние поселки. За февраль боевики выпустили порядка сотни снарядов и мин, погибли несколько десятков местных жителей. Военнослужащие сирийской армии говорят, что покинувшие поселок боевики ушли не так далеко, они прикрываются турками, чтобы их не смогли отвести дальше.

Благодаря освобождению Рашдина заработал автовокзал Алеппо, открыта сирийская трасса М5 в Дамаск, передает РИА Новости. Но проезду по трассе в столицу Сирии мешают турки, там находится их наблюдательный пункт. Местные говорят, что если раньше турки помогали мониторить ситуацию на линии соприкосновения между боевиками и армией, то сейчас нет смысла в их присутствии на сирийской земле. Зато они создают неудобства, перекрывая дорогу в районе своего блокпоста на трассе, поэтому мирные жители вынуждены не пользоваться этой трассой, а добираться в объезд, делая почти семикилометровый крюк.