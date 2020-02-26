В Перми сотрудник Росгвардии спас из воды тонущих детей в Перми, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник Росгвардии Роман Шпулинг после работы заехал за ключевой водой к Каме и услышал детский крики со стороны реки. В 30 метрах от берега под лед провалились два мальчика, они звали на помощь и барахтались в холодной воде. Росгвардеец пробежал по тонкому льду порядка 15 метров, проваливаясь в воду сам, остальное расстояние пришлось преодолевать ползком.

Роману Шпулингу удалось спасти ребят и вытащить их из воды сначала на лед, а затем на берег. Он доставил детей в полицию после того, как ребята согрелись в машине. Уже из отдела их домой забрали родители.

В середине февраля в Санкт-Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли молодого человека, который провалился под лед на канале Грибоедова.