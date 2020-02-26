Российский депутат условие завершения конфликта на Украине

Разрешение конфликта на востоке Украины в первую очередь возможно для «уничтожения» проявлений национализма в стране. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что считает слово «Донбасс» элементом гибридной войны. По его словам, оно используется тогда, когда РФ якобы хочет отделить регион от Украины.

Российский парламентарий отметил, что термины «Донецкая область» и «Луганская область» никогда не звучали, был только «Донбасс». Водолацкий отметил, что среди обычных граждан Украины это расхожее слово.

Депутат отметил, что претензии украинские власти должны предъявлять сами себе. Он подчеркнул, что в кулуарах власти Зеленского все больше слов о том, чтобы уйти от темы Донбасса, отрезать регион и дальше жить без его жителей.