Несколько школ эвакуированы в Красноярске

Ученики ряда школ в Красноярске эвакуируют. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на управление образования городской администрации.

В мэрии сообщил, что учеников размещают в близлежащих дестасдах до прихода родителей. Информации о точном числе эвакуированных школ пока нет. Не уточняется, когда занятия возобновятся.

В правоохранительных органах региона и администрации края ситуацию не прокомментировали.

Также агентство сообщает, что в столице Бурятии Улан-Удэ занятия в школах приостановлены из-за «сообщений об угрозе жизни детей».

Ранее утром сообщения о минировании поступили в школы Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца прошлого года. Все угрозы оказались ложными. На минувшей неделе в ФСБ сообщали, что «почтовые террористы» использовали для своих целей несколько зарубежных сервисов.