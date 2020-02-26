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 Несколько школ эвакуированы в Красноярске

Несколько школ эвакуированы в Красноярске
7:05   26 Февраля 2020
Весь мир

Несколько школ эвакуированы в Красноярске

Несколько школ эвакуированы в Красноярске

Ученики ряда школ в Красноярске эвакуируют. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на управление образования городской администрации.

В мэрии сообщил, что учеников размещают в близлежащих дестасдах до прихода родителей. Информации о точном числе эвакуированных школ пока нет. Не уточняется, когда занятия возобновятся.

В правоохранительных органах региона и администрации края ситуацию не прокомментировали.

Также агентство сообщает, что в столице Бурятии Улан-Удэ занятия в школах приостановлены из-за «сообщений об угрозе жизни детей».

Ранее утром сообщения о минировании поступили в школы Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с конца прошлого года. Все угрозы оказались ложными. На минувшей неделе в ФСБ сообщали, что «почтовые террористы» использовали для своих целей несколько зарубежных сервисов.

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Автор: Олег Королев
#красноярск #школы #эвакуция

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