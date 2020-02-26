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6:26   26 Февраля 2020
Весь мир

Пушков осудил «нападение» грузинских журналисток на делегацию РФ

Пушков осудил «нападение» грузинских журналисток на делегацию РФ

Грузинские журналистки следуют худшим примерам агрессивно-истеричной журналистики. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя их поведение перед конференцией по разоружению и сессией СБ ООН по по правам человека в Женеве.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что грузинские журналистки накинули на российских делегатов. Дипломат назвала их агрессивное поведение «жалким зрелищем». По ее словам, сотрудницы грузинских СМИ зацепили ее и коллегу, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не пострадал.

Пушков на своей странице в Twitter написал, что грузинские журналистки «весьма экзальтированные». Сенатор отметил, что неоднократно испытывал их напор на себе - как в Москве, так и в Страсбурге и в Совете Европы.

«Им кажется, что ответ они должны выдрать с корнем», — отметил Пушков.

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Автор: Олег Королев
#захарова #пушков

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