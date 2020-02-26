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Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

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 Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715
5:48   26 Февраля 2020
Весь мир

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2715

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Китае превысило 8 тысяч человек. Об этом сообщает госкомитет по здравоохранению КНР.

Согласно данным, полученным из 31 провинции, всего в материковой части страны зафиксированы 78 064 подтвержденных случая заражения. Выздоровели 29 745 человек,. Общее число жертв коронавируса достигло 2715.

За последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай, 52 человека скончались.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Ухане. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус. Организация дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом выявили в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии.

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Автор: Олег Королев
#китай #коронавирус

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