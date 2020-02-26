Сандерс пообещал противодействовать «российскому вмешательству»

Лидер предвыборной гонки среди демократов сенатор Берни Сандерс сообщил, что не позволит России вмешиваться в выборы в США.

Заявление политика стало ответом на обвинения другого участника дебатов - Майкла Блумберга, который выразил мнение, что в выдвижении Сандерса заинтересована Россия. Также мнение Блумберга поддержал кандидат Пит Буттиджич.

Сандерс во время дебатов в городе Чарльстон в штате Южная Каролина заявил, что не является хорошим другом председателя КНР Си Цзиньпина, и считает его авторитарным лидером.

Также он «обратился» к президенту РФ Владимиру Путину. Сандерс заявил, что если он станет президентом США, то Россия «не будет больше вмешиваться в американские выборы».

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке сообщал, что Россия якобы пытается сделать все возможное, чтобы Трамп остался президентом. В свою очередь газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы пытается помочь демократу Берни Сандерсу.