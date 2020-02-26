Супруга Виктора Бута сообщила о переводе мужа в тюремный спецблок для террористов

Отбывающего срок в американской федеральной тюрьме Мэрион россиянина Виктора Бута перевели в особый блок. Об этом рассказала его супруга Алла Бут.

На своей странице в Facebook она сообщила, что Бута «закрыли» в особом блоке, в котором нет связи. Также к публикации она прикрепила фотографию с адресом тюрьмы, призвав оказывать ему поддержку.

В январе Алла Бут сообщала, что ее супруга без объяснений перевели из зоны общего строгого режима, в которой он пробыл три года и три месяца, обратно в спецблок сверхстрогого режима, в котором он находился первые пять лет заключения.

МИД РФ заявлял, что российская сторона с тревогой восприняла решение США о переводе Бута в тюремный спецблок с дополнительными режимными ограничениями, предназначенный для террористов. Посольство РФ в Вашингтоне потребовало отмены необоснованных ограничений.