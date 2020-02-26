Все школы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуируют

Персонал и учеников всех школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре эвакуируют из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель мэрии Хабаровска сообщил, что к 9 утра (2:00 мск) сообщения о бомбе поступили в восемь школ. В течение часа они поступили во все остальные школы города. На данный момент идет эвакуация.

Представитель администрации Комсомольска-на-Амуре сообщил, что сообщения поступили о минировании всех 37 школ города. На данный момент идет эвакуация.

3 февраля сообщалось об эвакуации из школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Биромбиджана и Благовещенска. В ходе проверки выяснилось, что все сообщения о бомбе оказались ложными. В течение месяца также поступали ложные сообщения о минировании в детских садах и мэрии Хабаровска.

Волна «минирований» идет в городах РФ с конца минувшего года. Все угрозы оказались ложными.