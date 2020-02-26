Постпредство РФ при ООН прокомментировало невыдачу виз США

Непрекращающиеся отказы США выдавать визы дипломатам других государств ведут к нарастанию кризиса. Об этом заявил зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

Выступая на заседании комитета ГА ООН по сношениям со страной пребывания, Кузьмин отметил, что кризис невыдачи виз представителям государств-членов нарастает.

По его словам, американские визы не выдаются гражданам России, которые уже отобраны для работы в Секретариате ООН. Он отметил, что данная политика распространяется и на другие государства.

Кузмин подчеркнул, право целого ряда стран на участие в работе ООН грубо попирается. Дипломат отметил, что речь идет системной политике существенного нарушения страной пребывания своих обязательств.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США оперативно выдавать въездные визы делегатам. Российский дипломат отметил, что несмотря на это, Вашингтон так и не начал выдачу виз.