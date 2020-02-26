Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

Резолюция Великобритании о продлении санкций в отношении Йемена на год, которую СБ ООН принял во вторник, не учитывает озабоченности России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

За принятие документа проголосовали 13 членов Собвеза ООН, Россия и Китай воздержались. Согласно тексту резолюции, СБ ООН постановил продлить до 26 февраля 2021 года меры, предусмотренные принятой в 2014 году резолюцией 2140. В частности, речь идет о заморозке финансовых активов, а также запрете на поездки лиц, внесенных в санкционные списки.

Аналогичные резолюции СБ ООН принимает ежегодно после введения в 2014 году санкционного режима по Йемену.. В частности, в список внесены бывший президент страны Али Абдалла Салех и ряд лидеров шиитских повстанцев-хуситов. Они обвиняются в угрозе миру и стабильности, а также препятствии политическому процессу.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не поддержала резолюцию, поскольку в ней не были учтены озабоченности Москвы. По его словам, российская сторона четко и ясно изложила принципиальные и обоснованные замечания, а также зафиксировала несогласие с рядом положений британского проекта резолюции.

Дипломат отметил, что ряд замечаний был учтен только сегодня, когда в Совете Безопасности уже назревал кризис. Он подчеркнул, что в ситуации с Йеменом необходимо фокусироваться не на поиске виноватых и изоляции, а на согласованных усилиях по поиску выхода из кризисных ситуаций.