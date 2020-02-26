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 Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
2:43   26 Февраля 2020
Медиа

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два металлических склада горят на Новорижском шоссе в Подмосковье, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 00.17 среды. Огнем охвачены два склада в Красногорске, расположенные в поселке Новый.

Размер одноэтажных складов составляет 100 на 50 метров. Внутри находятся изделия из резины, между зданиями лежат тюки с резиновой крошкой. В момент возгорания на складах людей не было.

На момент прибытия первого пожарного расчета огнем было охвачено 500 квадратных метров. Был объявлен второй повышенный ранг пожара. К тушению огня привлечены 59 человек и 17 единиц спецтехники.

ФАН публикует видеозапись с места инцидента. На кадрах видно, что от охваченным огнем складов идет густой дым.

 

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Автор: Олег Королев
#пожар #подмосковье

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