Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
Два металлических склада горят на Новорижском шоссе в Подмосковье, площадь пожара составляет четыре тысячи квадратных метров. Об этом сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 00.17 среды. Огнем охвачены два склада в Красногорске, расположенные в поселке Новый.
Размер одноэтажных складов составляет 100 на 50 метров. Внутри находятся изделия из резины, между зданиями лежат тюки с резиновой крошкой. В момент возгорания на складах людей не было.
На момент прибытия первого пожарного расчета огнем было охвачено 500 квадратных метров. Был объявлен второй повышенный ранг пожара. К тушению огня привлечены 59 человек и 17 единиц спецтехники.
ФАН публикует видеозапись с места инцидента. На кадрах видно, что от охваченным огнем складов идет густой дым.