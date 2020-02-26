Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

 Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

 Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
2:23   26 Февраля 2020
Весь мир

США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату

США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату

Представитель США не стал отвечать на вопрос о том, будет ли выдана американская виза российскому дипломату Константину Воронцову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее в текущем месяца комиссия отложила заседание в связи с невыдачей американской визы главе российской делегации в срок, руководителю отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче виз США дипломатам других стран.

Американский представитель ушел от ответа на вопрос о том, будет ли дана виза Воронцову. По его словам, США фактически не гарантируюи выдачу визы российскому дипломату для участия в работе ООН.

Ранее в феврале также американская сторона не выдала визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #оон #визы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...