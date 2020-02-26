США не гарантируют выдачу визы российскому дипломату

Представитель США не стал отвечать на вопрос о том, будет ли выдана американская виза российскому дипломату Константину Воронцову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Ранее в текущем месяца комиссия отложила заседание в связи с невыдачей американской визы главе российской делегации в срок, руководителю отдела МИД РФ по вопросам многостороннего разоружения Воронцову. Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям со страной пребывания, на котором российская сторона вновь подняла вопрос о невыдаче виз США дипломатам других стран.

Американский представитель ушел от ответа на вопрос о том, будет ли дана виза Воронцову. По его словам, США фактически не гарантируюи выдачу визы российскому дипломату для участия в работе ООН.

Ранее в феврале также американская сторона не выдала визу для посещения ООН замдиректора департамента по новым вызовам МИД РФ.