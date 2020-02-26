Трамп продлил антироссийские санкции из-за возвращения Крыма в состав РФ

Американский президент Дональд Трамп продлил против России санкции, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, направленном в Конгресс США.

Согласно документу, политика лиц и правительства РФ, угрожающие «стабильности, суверенитету, и территориальной целостности» Украины, продолжают представлять «необычную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.

Трамп отметил, что по этой причине он определил необходимость продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с ситуацией вокруг Украины.

Указ 13660 подписал 6 марта 2014 года предшественник Трампа Барак Обама — то есть, до референдума в Крыму. Позже последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против физических и юридических лиц.