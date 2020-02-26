Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

 Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

Небензя прокомментировал британскую резолюцию в Совбезе ООН по Йемену

 Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье

Два склада на площади 4000 квадратных метров горят в Подмосковье
2:09   26 Февраля 2020
Весь мир

Трамп продлил антироссийские санкции из-за возвращения Крыма в состав РФ

Трамп продлил антироссийские санкции из-за возвращения Крыма в состав РФ

Американский президент Дональд Трамп продлил против России санкции, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Об этом говорится в уведомлении, направленном в Конгресс США.

Согласно документу, политика лиц и правительства РФ, угрожающие «стабильности, суверенитету, и территориальной целостности» Украины, продолжают представлять «необычную  и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.

Трамп отметил, что по этой причине он определил необходимость продолжать чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660 в связи с ситуацией вокруг Украины.

Указ 13660 подписал 6 марта 2014 года предшественник Трампа Барак Обама — то есть, до референдума в Крыму. Позже последовали еще несколько указов, которые предусматривали дополнительные санкции против физических и юридических лиц.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#крым #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...