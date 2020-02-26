Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Армия Сирии освободила город Кафр-Набаль на юге провинции Идлиб, где ранее находился форпсот группировки «Джебхат ан- Нусра». Об этом сообщает агентство SANA.

Боевики отступили в северном направлении. Сейчас бойцы сирийской армии зачищают жилые кварталы и занимаются разминированием улиц.

При штурме Кафр-Набаля правительственные войска вели вели интенсивный ракетно-артиллерийский огонь по позициям боевиков. Террористы понесли существенные потери.

Ранее в данной местноси армия Сирии заняла населенные пункты Хас, Баарабу, Маар-Таматир и Маар-Тасин.

Военная операция проводится в регионе Джебель-эз-Завия, где сейчас сосредоточены основные силы бандформирований, захвативших в 2014 году провинцию Идлиб. Войска стремятся пробиться с южной стороны к шоссе, которое идет от освобожденного 5 февраля города Серакиб к горному перевалу Джиср-аш-Шугур.

В понедельник подразделения сирийской армии вернули под контроль восемь населенных пунктов на юге Идлиба, включая Маархиту и Кафр-Саджну, где были крупные базы боевиков и склады с оружием.

Идлиб является единственной провинцией Сирии, значительная часть которой по-прежнему остается под контролем незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных ее областях.