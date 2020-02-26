Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Главы и представители шести православных церквей приехали на межправославное совещание в иорданский Амман. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников совещания.

По его словам, в Амман прибыли патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Сербский Ириней, Иерусалимский Феофил III, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

Один из митрополитов сообщил, что всего участвуют во встрече шесть церквей. В последние дни отказались от участия в мероприятии Антиохийский патриархат, архиепископ Албанский Анастасий, а также Болгарская церковь.

Встреча в Аммане происходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила. Он предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола в православном мире.