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Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
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Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
1:22   26 Февраля 2020
Весь мир

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Главы и представители шести православных церквей приехали на межправославное совещание в иорданский Амман. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников совещания.

По его словам, в Амман прибыли патриархи Московский и всея Руси Кирилл, Сербский Ириней, Иерусалимский Феофил III, митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей.

Один из митрополитов сообщил, что всего участвуют во встрече шесть церквей. В последние дни отказались от участия в мероприятии Антиохийский патриархат, архиепископ Албанский Анастасий, а также Болгарская церковь.

Встреча в Аммане происходит по инициативе Иерусалимского патриарха Феофила. Он предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться для решения проблемы раскола в православном мире.

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Автор: Олег Королев
#иордания #православие #амман

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