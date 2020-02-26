Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не пойдет на «военное возвращение» Крыма

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
1:01   26 Февраля 2020
Весь мир

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не пойдет на «военное возвращение» Крыма

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не пойдет на «военное возвращение» Крыма

Украина не идет на «военное возвращения» Крымского полуострова из-за боязни большого числа жертв, сообщил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, если бы у Киева сегодня была бы возможность забрать Крым, то украинские власти это бы и сделали. Секретарь СНБО отметил, что в на Украине понимают, что это бы повлекло за собой «огромные жертвы», в первую очередь — среди гражданского населения.

Данилов заявил, что что сколько бы ни было в свое время «оккупаций» Прибалтийских стран, они все возвращались к «независимости». Он отметил, что Крым также «вернется» к Украине.

Секретарь СНБО напомнил, об оружии с российской и украинской стороны и масштабах возможного столкновения. Он отметил, что не может представить подобного исхода в XXI веке.

Крым вернулся в состав РФ после прошедшего в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...