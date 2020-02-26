Секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не пойдет на «военное возвращение» Крыма

Украина не идет на «военное возвращения» Крымского полуострова из-за боязни большого числа жертв, сообщил секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, если бы у Киева сегодня была бы возможность забрать Крым, то украинские власти это бы и сделали. Секретарь СНБО отметил, что в на Украине понимают, что это бы повлекло за собой «огромные жертвы», в первую очередь — среди гражданского населения.

Данилов заявил, что что сколько бы ни было в свое время «оккупаций» Прибалтийских стран, они все возвращались к «независимости». Он отметил, что Крым также «вернется» к Украине.

Секретарь СНБО напомнил, об оружии с российской и украинской стороны и масштабах возможного столкновения. Он отметил, что не может представить подобного исхода в XXI веке.

Крым вернулся в состав РФ после прошедшего в марте 2014 года референдума. Подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за воссоединение.