Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам
Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании
0:41   26 Февраля 2020
Весь мир

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Впервые в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг медики выявили случай заражения новым коронавирусом, сообщает региональное министерство социальных дел и интеграции.

Согласно данным ведомства, речь идет о 25-летнем мужчине из района Геппинген, который мог заразиться новым коронавирусом в Италии. После поездки в Милан он вернулся в ФРГ с симптомами, напоминающими признаки гриппа, после чего обратился в местный отдел здравоохранения. Тесты на коронавирус показали положительный результат.

В заявлении ведомства говорится, что мужчина госпитализирован и изолирован от других пациентов.

Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии увеличилось до 17. Большинство случаев заражения были зафиксированы в федеральной земле Бавария.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#германия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...