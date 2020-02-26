Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Германии

Впервые в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг медики выявили случай заражения новым коронавирусом, сообщает региональное министерство социальных дел и интеграции.

Согласно данным ведомства, речь идет о 25-летнем мужчине из района Геппинген, который мог заразиться новым коронавирусом в Италии. После поездки в Милан он вернулся в ФРГ с симптомами, напоминающими признаки гриппа, после чего обратился в местный отдел здравоохранения. Тесты на коронавирус показали положительный результат.

В заявлении ведомства говорится, что мужчина госпитализирован и изолирован от других пациентов.

Таким образом, общее число зараженных новым типом коронавируса в Германии увеличилось до 17. Большинство случаев заражения были зафиксированы в федеральной земле Бавария.