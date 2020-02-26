США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

США могут начать испытывать вакцину от нового коронавируса в течение пяти недель, заявил глава американского Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Фаучи на пресс-конференции сообщил, что прогнозирует возможность начала новых испытаний вакцины на людях в течение полутора месяцев.

При этом он отметил, что длительность первой фазы испытания может достигать трех месяцев. На первом этапе ее испытывают на 45 людях, на следующем - на сотнях и тысячах людей.

Чиновник отметил, что даже если ученые и медики будут разработать «со скоростью ракеты», то создание вакцины займет 6-8 месяцев. По этой причине вакцина будет доступна широкому кругу населения в лучшем случае через год-полтора.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус, который затем получил название COVID-19. Общее число зараженных в материковой части Китая превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, вылечились более 27 тысяч.