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 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

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Сирийские войска выбили боевиков из города Кафр-Набаль в провинции Идлиб

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 Представители шести православных церквей прибыли на встречу в Иордании

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0:26   26 Февраля 2020
Весь мир

США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

США могут начать испытывать вакцину от нового коронавируса в течение пяти недель, заявил глава американского Национального института здоровья Энтони Фаучи.

Фаучи на пресс-конференции сообщил, что прогнозирует возможность начала новых испытаний вакцины на людях в течение полутора месяцев.

При этом он отметил, что длительность первой фазы испытания может достигать трех месяцев. На первом этапе ее испытывают на 45 людях, на следующем - на сотнях и тысячах людей.

Чиновник отметил, что даже если ученые и медики будут разработать «со скоростью ракеты», то создание вакцины займет 6-8 месяцев. По этой причине вакцина будет доступна широкому кругу населения в лучшем случае через год-полтора.

Китайские власти 31 декабря проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый коронавирус, который затем получил название COVID-19. Общее число зараженных в материковой части Китая превысило 77,6 тысячи человек, скончались 2663, вылечились более 27 тысяч.

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Автор: Олег Королев
#сша #коронавирус

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