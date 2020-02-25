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США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

 Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире
Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

 Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию

Кабмин внес в ГД проект закона о выходном дне для работников, проходящих диспансеризацию
Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

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 Зеленский предложил оставить кабмин без зарплаты из-за долгов шахтерам

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США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

США назвали возможные сроки изготовления вакцины от нового коронавируса

 Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире
23:15   25 Февраля 2020
Весь мир

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире

Выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля, оказался болен новым коронавирусом (2019-nCoV).

Об этом, со ссылкой на заявление главы местного министерства здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида, сообщает во вторник вечером портал TSA.

Напомним, по последней информации от китайского Минздрава, где с конца декабря 2019 года продолжается вспышка пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, число заразившихся только в материковой части страны превысило 77,6 тысячи человек, при этом более 2 600 заболевших скончались.

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Автор: Александр Люблинский
#эпидемия #происшествия #чп #африка #общество #весь мир #алжир #коронавирус

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