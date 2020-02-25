Первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили в Алжире

Выходец из Италии, прибывший в Алжир 17 февраля, оказался болен новым коронавирусом (2019-nCoV).

Об этом, со ссылкой на заявление главы местного министерства здравоохранения, народонаселения и медицинской реформы Абдеррахмана Бенбузида, сообщает во вторник вечером портал TSA.

Напомним, по последней информации от китайского Минздрава, где с конца декабря 2019 года продолжается вспышка пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, число заразившихся только в материковой части страны превысило 77,6 тысячи человек, при этом более 2 600 заболевших скончались.