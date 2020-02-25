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23:06   25 Февраля 2020
Весь мир

ЦПВС зафиксировал 33 обстрела сирийских населенных пунктов со стороны боевиков

ЦПВС зафиксировал 33 обстрела сирийских населенных пунктов со стороны боевиков

Боевики за сутки обстреляли 33 населенных пункта в четырех сирийских провинциях. Об этом во вторник вечером сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела», — заявил он, отметив, что боевики обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия, пять в провинции Алеппо, три в Идлибе и один в Хаме.

ЦПВС зафиксировал 33 обстрела сирийских населенных пунктов со стороны боевиков

Также Журавлев сообщил, что сотрудники российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо.

«Все мероприятия в рамках патрулирования (…) прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — отметил глава ЦПВС.

По его словам, армейская авиация провела воздушное патрулирование, в ходе которого вертолеты вылетали с аэродрома Квайрес в провинции Алеппо и туда же возвращались, выполнив задачу.

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Автор: Александр Люблинский
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