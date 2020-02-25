ЦПВС зафиксировал 33 обстрела сирийских населенных пунктов со стороны боевиков

Боевики за сутки обстреляли 33 населенных пункта в четырех сирийских провинциях. Об этом во вторник вечером сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела», — заявил он, отметив, что боевики обстреляли девять населенных пунктов в провинции Латакия, пять в провинции Алеппо, три в Идлибе и один в Хаме.

Также Журавлев сообщил, что сотрудники российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо.

«Все мероприятия в рамках патрулирования (…) прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий», — отметил глава ЦПВС.

По его словам, армейская авиация провела воздушное патрулирование, в ходе которого вертолеты вылетали с аэродрома Квайрес в провинции Алеппо и туда же возвращались, выполнив задачу.