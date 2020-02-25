Мисмари заявил, что ответственность за гибель мирных граждан лежит на ПНС и Эрдогане

Ливийская национальная армия продолжает соблюдать перемирие, несмотря на провокации, которые на южных окраинах Триполи устраивают террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом во вторник вечером пишет Федеральное агентство новостей, ссылаясь на заявление официального представителя ливийской армии Ахмада аль-Мисмари, сообщившего, что 25 февраля от рук боевиков ПНС пострадали мирные жители ряда районов Триполи.

По словам Мисмари, ЛНА фиксирует все нарушения, совершаемые незаконными вооруженными формированиями, подконтрольными ПНС и, в случае, угрозы для гражданского населения, наносит в ответ точечные удары по бандформированиям, убедившись предварительно, что эти удары не представляют опасности для мирных жителей.

Также Мисмари прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который ранее во вторник признал гибель двух турецких военнослужащих в Ливии. По словам представителя сил фельдмаршала Халифы Хафтара, подобная участь ждет всех, кто выступает на стороне преступного оккупационного триполитанского режима, в том числе турецких военных и сирийских боевиков.

Всю ответственность за гибель людей в Триполи Мисмари возложил на ПНС Файеза Сарраджа и его окружение, а также на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ливийские солдаты, подчеркнул он, хотят мира и процветания для своей страны, и готовы бороться за это.

Напомним, так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, существует лишь благодаря активной помощи турецких властей, которые, в нарушение оружейного эмбарго ООН и всех обязательств Анкары, подтвержденных на международной конференции по Ливии в Берлине, продолжают поставлять в Триполи боевую технику, оружие и сирийских наемников. Именно боевики, переброшенные в Ливию из сирийского Идлиба, представляют из себя ключевой дестабилизирующий фактор – они избивают и грабят местных жителей, а также похищают их ради выкупа.