Южнокорейский посол рассказал о проработке вопроса поездки Путина в Сеул

Москва и Сеул продолжают работать над темой намеченного визита российского президента РФ Владимира Путина в Республику Корея, однако конкретная дата поездки пока не назначена.

Об этом во вторник вечером журналистам рассказал южнокорейский посол в Москве Ли Сок Пэ.

«Сейчас наше и российское правительства очень тесно проводят консультации, чтобы уточнить срок взаимных обменов визитами наших президентов», — заявил дипломат в ответ на соответствующий вопрос.

Также посол добавил, что вопрос визита президента РФ в Сеул южнокорейская сторона обсуждала с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Помимо намеченного визита, по словам Ли Сок Пэ, лидеры РФ и Южной Кореи в течение года встретятся и будут общаться на разных международных саммитах.

При этом посол добавил, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин «очень заинтересован» в развитии сотрудничества своей страны с Россией на Дальнем Востоке, однако пока его поездка на Восточный экономический форум в текущем году не подтверждена окончательно.