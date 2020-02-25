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21:13   25 Февраля 2020
Россия

Правительство внесло в ГД проект закона о выходном работников, проходящих диспансеризацию

Правительство внесло в ГД проект закона о выходном работников, проходящих диспансеризацию

Работники старше 40 лет получат право на один дополнительный выходной день в году для проведения диспансеризации, однако будут обязаны подтвердить работодателю факт посещения врачей, предоставив медицинскую справку.

Соответствующий законопроект правительство внесло во вторник на рассмотрение Государственной думы. Текст документа опубликован в электронной базе ГД.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что положения, предоставляющие работникам в возрасте 40 лет и старше, кроме тех, кто является пенсионерами пол старости ил по выслуге лет, гарантии освобождения от работы на один рабочий день ежегодно для прохождения диспансеризации, будут добавлены в Трудовой кодекс РФ. Там же отмечается, что работник будет обязан предоставит работодателю медсправку для подтверждения посещения врачей.

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Автор: Александр Люблинский
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