СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

Второй взрыв за один день прогремел в столице Сирии во вторник. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате взрыва в настоящее время уточняется.

Ранее 25 февраля заминированный автомобиль взорвался в Дамаске рядом со стадионом «Тишрин». В результате взрыва один местный житель погиб, и еще один человек получил ранение.