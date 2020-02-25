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СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

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20:44   25 Февраля 2020
Весь мир

СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

СМИ сообщили о втором за сутки взрыве в Дамаске

Второй взрыв за один день прогремел в столице Сирии во вторник. Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

По предварительной информации, взорвался заминированный автомобиль. Информация о возможных жертвах и разрушениях в результате взрыва в настоящее время уточняется.

Ранее 25 февраля заминированный автомобиль взорвался в Дамаске рядом со стадионом «Тишрин». В результате взрыва один местный житель погиб, и еще один человек получил ранение.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #дамаск #взрыв #политика #весь мир #заминированный автомобиль

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