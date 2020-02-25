Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Каталонии

В испанском автономном сообществе Каталония подтвердили первый случай заражения COVID-19. Об этом сообщили 25 февраля в департаменте здравоохранения региона.

«Да, мы подтверждаем первый случай», — отметили власти автономии.

Речь идет о четвертом инфицированном в Испании, двое из которых уже поправились.

Накануне, о случае заболевания коронавирусом у гражданина Италии сообщили власти Канарских островов. Гражданин отдыхал в канарской гостинице H10 Costa Adeje Palace, где проживали около тысячи человек, среди них есть гражданин России. Теперь они помещены в карантин.