«Мусорная» реформа не повлияет на рост цен

«Российский экологический оператор» считает, что реформа расширенной ответственности производителя не станет причинной роста цен. Так, оплачивая собственный мусор, производители получат дополнительные льготы при использовании вторсырья, пишет телеканал «360».

В РЭО отметили, что отраслевые ассоциации просчитали возможные последствия роста цен при подготовке изменений в законодательство. Товары из минимальной потребительской корзины при действующих ставка экологического сбора подорожают максимально на 178 рублей в год. Это составляет 0,14 процента от величины установленного прожиточного минимума.

«Увеличивать или нет цены на выпускаемую продукцию — это решение каждого производителя. По нашему мнению, оно не может быть связано только с повышением экологического сбора, так как и ранее большинство добросовестных производителей расходы на утилизацию должны были включать в себестоимость продукции», — сказал заместитель главы «Российского экологического оператора» Вячеслав Духин.

Кроме того, по мнению Духина, ситуацию, когда недобросовестный производитель не платил утилизационный сбор и не учитывал расходы, при этом получая дополнительную прибыль, нужно перевести в нормативное русло.