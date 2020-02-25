Имперские амбиции Эрдогана чреваты расколом в НАТО

В Женеве приостановлены переговоры по ливийскому урегулированию под эгидой ООН. В минувший понедельник стороны конфликта подготовили проект соглашения по прекращению огня при участии международных наблюдателей, однако позже Палата представителей Ливии (международно признанный парламент) взяла паузу в политическом треке переговоров.

По словам второго вице-спикера парламента Хмида Хумы, ООН по каким-то причинам отсеяла большинство из тринадцати заявленных делегатов без обсуждения с Палатой представителей, что недопустимо.

В свою очередь, так называемое Правительство национального согласия Ливии (ПНС), де-факто контролирующее зонтичную сеть бандформирований в Триполи, обвиняет базирующуюся в Тобруке Палату представителей в срыве политического урегулирования военным путем.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, наделенные мандатом от народных избранников в Тобруке на контртеррористическую операцию, 19 февраля нанесли удар по триполитанскому порту, где находилось турецкое судно с оружием для наемников.

Морская гавань Триполи принимает уже не первый корабль из Турции. В ноябре Анкара и Триполи заключили соглашение о военном сотрудничестве. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о планах направить в Ливию военных. Объясняя необходимость экспедиции, президент заверил, что в африканской стране уже якобы находятся две тысячи бойцов российской ЧВК «Вагнера».

Ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов усматривает за действиями Анкары амбиции канувшей в Лету Османской империи.

«Правительству национального согласия выгодна поддержка извне. Из Турции и Катара, — говорит эксперт. — Внешние факторы играют очень важную роль в ливийском конфликте. Экспансию турецкую мы наблюдаем и в Сирии, и в Катаре, и в Ливии, и в африканских странах. Политику неоосманизма мы наблюдаем и в Ливии».

Несмотря на то, что Турция входит в блок НАТО, страны ЕС не готовы мириться с поставками оружия в Ливию. Миссия ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) ранее выразила сожаление в связи с нарушениями оружейного эмбарго. В связи с этим ЕС объявил о планах развернуть миссию ВМФ в Средиземном море, чтобы пресечь поставки вооружений в Триполи.

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий Лукьянов отмечает, что Турция вносит раздор в Альянс, поддерживая силы ПНС.

«Вопрос привел к размолвкам внутри Евросоюза и НАТО, потому что не все страны поддерживают такой вариант решения проблемы. <…> Сейчас там произошел раскол на два лагеря: одни считают, что эмбарго можно поддерживать за счет создания кордона вокруг Ливии, другие считают, что нельзя. Пока конкретных предложений, помимо преобразования операции "София" (создана для борьбы с контрабандистами и спасения беженцев у берегов Ливии – прим. ред.), предложено не было», — говорит эксперт.

Долгов, говоря о деструктивной роли Турции в ливийском урегулировании, отмечает, что господин Эрдоган злоупотребляет членством в Североатлантическом альянсе, преследуя собственные интересы на Черном континенте.

«Во многом Турция пытается даже использовать НАТО в своих целях, достаточно вспомнить обращение за поддержкой в сирийском конфликте в Идлибе. Но сейчас, в определенной степени, мы можем говорить о расколе между Турцией и НАТО», — констатировал эксперт.

По данным ФАН, в настоящий момент в Триполи находятся семь с половиной тысяч боевиков, из которых более половины – военнослужащие Турции и наемники турецкой ЧВК SADAT.

После интервенции НАТО и свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране установилось двоевластие. Триполи захватили бандформирования, действующие под эгидой ПНС во главе с премьер-министром Файезом Сарраджем и связанные с радикальными исламистами. Силы ЛНА во главе с Халифой Хафтаром проводят в стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью вернуть Ливии стабильность.