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18:27   25 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Киев еще не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Москва рада принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.

Департамент документального обеспечения офиса Зеленского проверил регистрационно-справочную базу входящей служебной корреспонденции и не нашел официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы, передает издание «Украинская правда».

«Запрашиваемый документ отсутствует», — резюмировали в департаменте.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #победа #общество #зеленский

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