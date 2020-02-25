Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы

Киев еще не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Москва рада принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.

Департамент документального обеспечения офиса Зеленского проверил регистрационно-справочную базу входящей служебной корреспонденции и не нашел официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы, передает издание «Украинская правда».

«Запрашиваемый документ отсутствует», — резюмировали в департаменте.