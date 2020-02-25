Офис Зеленского не получил официальное приглашение на 75-летие Победы
Киев еще не получал официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщил представитель офиса украинского лидера Владимира Зеленского.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Москва рада принять на праздничных мероприятиях всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.
Департамент документального обеспечения офиса Зеленского проверил регистрационно-справочную базу входящей служебной корреспонденции и не нашел официальное приглашение на мероприятия в честь 75-летия Победы, передает издание «Украинская правда».
«Запрашиваемый документ отсутствует», — резюмировали в департаменте.
На Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України Володимир Зеленський закликав уряд приділяти більше уваги проблемам шахтарських містечок. Зокрема, ініціював проведення поїздок у вуглевидобувні регіони, яким має передувати погашення заборгованостей перед шахтарями. pic.twitter.com/iPKiL42MSj— Офіс Президента (@APUkraine) February 25, 2020