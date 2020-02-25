Резник и Вишневский отказались поддерживать «Сеть», испугавшись ответственности

Среди защитников дела «Сети»* становится все больше предателей. Виной тому могли стать суровые приговоры «сетевикам». Об этом сообщается в материале Nation News.

Приволжский окружной военный суд в начале февраля вынес приговор семи участникам запрещенной в России, террористической группировки «Сеть»*. Молодых людей, готовивших в 2018 году нападения на гособъекты, приговорили к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Однако, в Санкт-Петербурге 25 февраля возобновляется слушание по Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову – еще двум «сетевикам».

В промежутке между двумя процессами вышло расследование «Медузы», которое практически лишило фигурантов дела либеральной поддержки.

Согласно данным расследования «Медузы», фигуранты дела «Сети»* могут быть причастны к наркоторговле и убийству двух человек. Кроме того, подробности нераскрытого преступления известны оппозиционным СМИ уже давно. Информацию намеренно утаивали от общественности, чтобы не портить информационную кампанию либералов в поддержку дела.

Опубликованное расследование произвело на оппозиционеров шокирующий эффект. Издание сразу заклеймили продажным и предательским. Многие защитники террористов пытались сделать вид, что опубликованные материалы никак не повлияли на их мнение. Именитые оппозиционеры продолжали информационную поддержку в социальных сетях и убеждали подписчиков, что продолжат добиваться освобождения участников «Сети»*.

Однако, на деле все оказалось не так просто. На мероприятие «вечер солидарности с фигурантами дела «Сети»*, которое 24 февраля прошло в Петербурге, не пришли самые яростные оправдатели — Максим Резник и Борис Вишневский.

Ранее, Вишневский выступал организатором выставки в поддержку «Сети»*. Таким образом, он пытался убедить петербуржцев в невиновности террористов, однако, не упоминал факта наличия у фигурантов дела оружия, гранат и химикатов, которые нашли при обыске. Резник же 22 февраля стал одним из основных спикеров митинга в поддержку дела. Спустя несколько дней протестные настроения Резника и Вишневского исчезли. Они даже не упомянули о главной акции в поддержку «Сети»*, которая прошла накануне слушания.

Вероятно, они испугались судебного разбирательства, которое явно испортит репутацию политикам. Ведь быть защитником тех, кто вероятно причастен к убийству, совсем другое дело. Кроме того, Вишневский и Резник, как и другие лидеры оппозиции, могли испугаться ответственности за оправдание терроризма. Суровые приговоры террористам показали, что правоохранители отнеслись к угрозе серьезно.

Фигуранты дела «Сети»* рассчитывали, что оппозиция превратит их дело в политическое, а террористов в политзаключенных, а по факту получили лишь предательство со стороны своих защитников.

*«Сеть» — террористическая организация, запрещена в РФ