Введение в РФ медицинских виз позволит развивать российский рынок медуслуг
Введение медицинских виз оправданно, потому что это экспорт медуслуг, который позитивно скажется на отечественном здравоохранении. Таким мнением во вторник, 25 февраля, в комментарии РИА Новости поделился первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что комитет совместно с депутатами МГД планирует инициировать введение медицинских виз в РФ. Рязанский назвал правильным предложение комитета.
«Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения», — резюмировал сенатор.
Актуальные вопросы реализации национального проекта «Жильё и городская среда» обсуждают на встрече членов Совета Федерации с Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевымhttps://t.co/vGcs5tf2bq— Совет Федерации (@SovFedInfo) February 25, 2020