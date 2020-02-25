Введение в РФ медицинских виз позволит развивать российский рынок медуслуг

Введение медицинских виз оправданно, потому что это экспорт медуслуг, который позитивно скажется на отечественном здравоохранении. Таким мнением во вторник, 25 февраля, в комментарии РИА Новости поделился первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что комитет совместно с депутатами МГД планирует инициировать введение медицинских виз в РФ. Рязанский назвал правильным предложение комитета.

«Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения», — резюмировал сенатор.