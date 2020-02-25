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18:07   25 Февраля 2020
Россия

Введение в РФ медицинских виз позволит развивать российский рынок медуслуг

Введение в РФ медицинских виз позволит развивать российский рынок медуслуг

Введение медицинских виз оправданно, потому что это экспорт медуслуг, который позитивно скажется на отечественном здравоохранении. Таким мнением во вторник, 25 февраля, в комментарии РИА Новости поделился первый заместитель главы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Ранее председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева сообщила, что комитет совместно с депутатами МГД планирует инициировать введение медицинских виз в РФ. Рязанский назвал правильным предложение комитета. 

«Введение медицинских виз позволит более успешно развивать экспорт медуслуг, что позитивно скажется на системе здравоохранения», — резюмировал сенатор. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#совфед #визы #общество #медицина

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