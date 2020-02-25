Военный эксперт считает, что Коротков в Чечне мог действовать в составе преступной группы

Дениса Короткова могли поддерживать, поэтому он вышел «сухим из воды». Такими словами член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев прокомментировал материал ФАН о возможном пособничестве Короткова террористам во время службы на Северном Кавказе.

По информации ФАН, Коротков служил в 40-ом отделении МВД Фрунзенского района и был известен как взяточник, а также покровитель наркоманов и барсеточников. След Дениса Короткова нашли даже в Чечне, но там его подозревали в куда более тяжких преступлениях, чем просто в коррупции. Об этом Федеральному агентству новостей на условиях анонимности рассказал один из экс-сотрудников ФСБ, курировавший отряд, в котором как раз служил Коротков.

«Это были 2000-е годы, прошло уже 20 лет. Если это сейчас все вылезает, то оно должно быть принято во внимание Следственным комитетом РФ. Если действительно все так, то значит, кто-то покрывал его», — сказал Перенджиев.

По его словам, должно быть внутреннее расследование по системе МВД, если какие-то факты были, тогда имелись и материалы, доклады, рапорты и заявления тех лет. Однако, если документов нет, тогда кто-то мог их уничтожить.